Governo do DF aposta em energia solar e aumenta recursos para creches

O governo do Distrito Federal autorizou a construção de uma usina solar que abastecerá escolas públicas, com expectativa de economizar R$ 10 milhões anuais. A usina, localizada próxima ao Mangueiral, atenderá até 60% da demanda das instituições educacionais. O investimento de R$ 40 milhões deve ser recuperado em quatro anos e faz parte de uma lei distrital de 2021 que exige energia renovável em prédios públicos.



Além disso, o governador Ibaneis Rocha anunciou um reajuste de 60% nos repasses às creches conveniadas, aumentando o valor per capita para crianças em berçários. Rocha também confirmou que ônibus elétricos começarão a circular no plano piloto ainda este ano, reforçando as iniciativas de sustentabilidade do DF.



