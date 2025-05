Governo do DF inaugura Centro de Referência da Mulher Brasileira no Recanto das Emas (DF)

O governo do Distrito Federal inaugurou o Centro de Referência da Mulher Brasileira no Recanto das Emas (DF), localizado na Avenida Buriti, quadra 203. A unidade oferece atendimento gratuito a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, incluindo apoio psicológico, orientação jurídica e capacitação profissional.



O investimento foi de aproximadamente R$ 1,7 milhão, realizado com recursos federais e do governo local. O governador Ibaneis Rocha anunciou passe livre no transporte público para as atendidas nos centros e a construção de um novo Centro de Atenção Psicosocial Infanto Juvenil na mesma localidade.



Além do Recanto das Emas, novas unidades serão abertas em São Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. Estes centros se unem à Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, que oferece atendimento 24 horas e abrigo de emergência.



