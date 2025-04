Governo do DF negocia pagamento de R$ 300 milhões em precatórios; saiba o que fazer

O Distrito Federal vai destinar R$ 300 milhões para o pagamento de precatórios, que são dívidas oriundas de condenações judiciais. Esta iniciativa faz parte da 16ª rodada de acordos liderada pelo governador Ibaneis Rocha, resultando em uma economia superior a R$ 500 milhões desde seu primeiro mandato.



Os interessados devem acessar o site da Procuradoria Geral do Distrito Federal e concordar com um deságio de 40% sobre o valor atualizado das indenizações.



