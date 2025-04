Governo e empresa de transporte por aplicativo criam botão de emergência no DF

Um acordo de cooperação técnica foi estabelecido no Centro Integrado de Operações em Brasília , envolvendo a Secretaria de Segurança Pública e uma empresa de transporte por aplicativo. O novo sistema, denominado RapidSOS, introduzirá um botão de emergência nos aplicativos de motoristas e passageiros, alertando a polícia militar sobre situações de risco. A tecnologia permitirá que a Polícia Militar receba informações detalhadas sobre a viagem, incluindo localização em tempo real e dados dos ocupantes do veículo.



A iniciativa surgiu de uma parceria entre o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública do DF e a empresa de transporte. A expectativa é que outras plataformas também adotem o sistema. Apesar do avanço, motoristas alertam para a necessidade de melhorias, como formas seguras de acionar o botão em situações de emergência. O pedido por este recurso é antigo e busca aumentar a segurança de quem utiliza o serviço, potencialmente inibindo delitos durante as viagens.



