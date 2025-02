Governo faz obras de drenagem e pavimentação em área destruída pela chuva no Pôr do Sol

Recentes chuvas danificaram a quadra 108 do Pôr do Sol, afetando uma das principais avenidas usadas por transportes públicos. Celina Leão, vice-governadora em exercício, anunciou um plano emergencial, incluindo recapeamento da via e melhorias na rede de captação de águas pluviais. Em visita ao local, Leão ressaltou a elaboração de um projeto definitivo de drenagem, em parceria com Seilândia, visando soluções estruturais de longo prazo.