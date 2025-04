Governo federal lança programa para combater celulares roubados ou furtados no Brasil

O governo federal lançou o programa Celular Seguro para combater roubos e furtos de celulares no Brasil. Em caso de roubo ou perda, o usuário receberá uma mensagem de bloqueio via WhatsApp e deve verificar a situação do aparelho no site celularseguro.gov.br.



Caso haja alguma restrição, é necessário ir a uma delegacia com a nota fiscal do telefone. No início do programa, já foram emitidas 1.118 notificações. Quem não devolve o aparelho voluntariamente pode responder por receptação, pois a polícia consegue rastrear o dispositivo.



