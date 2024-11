Governo reforça a limpeza das tesourinhas do Plano Piloto para evitar alagamentos

O governo do Distrito Federal reforçou o serviço de limpeza nas tesourinhas do Plano Piloto. O objetivo é evitar alagamentos e outros transtornos. Na 202 Norte, uma via precisou ser interditada devido ao acúmulo de água, nesta terça-feira (22), mas já está liberada.



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) estima muita chuva na região e em pontos isolados do DF, nos próximos dias. As temperaturas, segundo as previsões, devem variar de 19 °C (mínima) e 30 °C (máxima).