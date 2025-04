Governo revitaliza estruturas de esporte e comércio na região do Cruzeiro (DF)

O governo do Distrito Federal anunciou a revitalização de estruturas na região do Cruzeiro (DF). O governador Ibaneis Rocha destacou a reforma da feira permanente e a reinauguração do campo sintético. Foram renovados 15 quilômetros de calçadas e asfaltos das principais avenidas. Tratativas estão em andamento para regularizar grades nos prédios locais, uma questão em discussão há anos. O estádio, revitalizado com a ajuda dos alunos do Renova DF e de uma empresa contratada pela Novacap, receberá a recuperação do gramado. As reformas permitirão a retomada das atividades esportivas e dos campeonatos regionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!