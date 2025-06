Greve dos professores segue cercada por embates políticos na CLDF

A politização da greve dos professores do DF continua movimentando os bastidores da Câmara Legislativa. O clima esquentou após o embate entre os deputados Roosevelt Vilela (PL) e Gabriel Magno (PT), acusado por uma mãe de incitar alunos contra escolas cívico-militares.



O episódio abriu caminho para novos confrontos. O deputado Thiago Manzoni (PL) acusou partidos de esquerda de influenciar a greve e classificou o movimento como “cristofóbico”. Fábio Félix (PSOL) rebateu, afirmando que há educadores de direita entre os grevistas e cobrou atenção aos contracheques da categoria.



A paralisação foi considerada abusiva e ilegal pelo TJDFT, com multa de R$ 1 milhão por dia e corte de ponto dos faltosos. O sindicato recorreu ao STF.



A coincidência entre a assembleia que decretou a greve e a eleição sindical que reelegeu o grupo da situação levanta dúvidas sobre a separação entre pautas classistas e interesses político-eleitorais.



