Gripe aviária: Vigilância Sanitária intensifica monitoramento no entorno do Zoológico de Brasília

Após a interdição temporária do Zoológico de Brasília, a Secretaria de Agricultura iniciou uma força tarefa sanitária em propriedades rurais no entorno, abrangendo até 3 km. Técnicos visitaram 18 propriedades para verificar a saúde das aves e orientaram produtores e lojistas sobre sinais da gripe aviária.



Drones também foram utilizados para monitorar áreas ecológicas em busca de aves doentes. Embora não tenha havido confirmação da doença no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde afirmou que o risco de contaminação em humanos é baixo devido a um plano de contingência. A população é orientada a evitar contato com aves doentes e relatar sintomas a autoridades.



