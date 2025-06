Homem aguarda cirurgia no corredor do Hospital Paranoá por mais de oito dias

Desde que sofreu um grave acidente de trânsito na BR-020, em Sobradinho (DF), Wesley está internado há mais de oito dias no corredor do Hospital Regional do Paranoá, aguardando uma cirurgia na coluna. O acidente resultou na morte de sua esposa e deixou Wesley em uma situação crítica de espera e dor, compartilhada por outros pacientes no hospital.



O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal ainda não se pronunciou sobre a falta de leitos e a greve dos anestesistas que agravam a situação dos pacientes.



