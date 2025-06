Homem armado que invadiu creche e ameaçou crianças na Cidade Estrutural (DF) é preso

Lucas Barbosa Arantes, de 28 anos, foi detido por policiais militares na noite desta sexta-feira (27), em Brasília . Ele estava foragido após invadir uma creche na Cidade Estrutural (DF) e ameaçar professores e 45 crianças enquanto estava armado. Ele teria entrado no local à procura do marido da dona do estabelecimento, que teria o visto usando um aparelho eletrônico roubado. O homem já havia sido condenado por homicídio, além de ter mais de 21 passagens pela polícia. Detalhes adicionais serão divulgados nos telejornais da ** RECORD **.



