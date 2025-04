Homem é preso por estelionato amoroso, descumprimento de medidas protetivas e violência doméstica

A polícia prendeu um homem de 27 anos suspeito de estelionato amoroso e violência doméstica. Ele usava duas tornozeleiras eletrônicas devido a descumprimentos relacionados à Lei Maria da Penha. A vítima, uma idosa de 63 anos, perdeu cerca de R$ 300 mil após ser manipulada pelo suspeito para pagar falsas dívidas. As autoridades estão investigando para identificar outras possíveis vítimas. "A denúncia é muito importante porque muitas vezes a vítima não percebe sua situação de vulnerabilidade", afirmou o investigador do caso.



