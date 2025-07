Homem é preso por tentativa de feminicídio no aeroporto de Brasília

Alessandro Espanhol, de 42 anos, esfaqueou uma mulher no aeroporto internacional de Brasília, nesta madrugada de terça-feira. A vítima, que sobreviveu, foi ferida no pescoço e nas mãos. Alessandro, que já tinha passagens pela polícia, tentou fugir de táxi, mas foi preso com duas facas.



A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio. Há uma medida protetiva contra ele pela vítima. A administradora do aeroporto, Infraero, destacou que não tem poder para remover pessoas da área pública, levantando questões sobre a segurança no local.



