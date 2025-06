Homem que invadiu creche armado na Cidade Estrutural (DF) cumpria prisão domiciliar

Um homem armado invadiu uma creche na Cidade Estrutural (DF) na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 9h30, e ameaçou funcionários e cerca de 45 crianças, provocando pânico no local. Desesperada, a proprietária da unidade acionou a Polícia Militar e pediu ajuda imediata.



O invasor, que cumpre prisão domiciliar e tem passagens por homicídio e tráfico de drogas, retornou ao local duas vezes na mesma manhã e chegou a gravar um vídeo com ameaças. Ele foi localizado e preso ainda na noite de sexta-feira.



Segundo especialistas em segurança, casos como esse expõem a fragilidade do sistema de monitoramento de detentos e a ausência de políticas efetivas de reintegração social, o que favorece a reincidência criminal.







