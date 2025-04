Hospitais públicos do DF recebem novo remédio contra bronquiolite em bebês

O Distrito Federal, pioneiro na aplicação de um novo imunizante, ampliou a oferta de medicamento na rede pública para prevenir doenças respiratórias em bebês, como a bronquiolite. O público-alvo do medicamento são recém-nascidos prematuros, com idade gestacional entre 32 semanas e 36 semanas e 6 dias, nascidos a partir de 1º de outubro de 2024.



Pacientes recém-nascidos internados em UTI neonatal e unidades de cuidados intermediários da rede pública, que atenderem ao critério de elegibilidade, receberão o medicamento durante a internação hospitalar, mediante prescrição médica padronizada.



Pais de bebês nascidos nos hospitais do DF, que estejam dentro do público-alvo e não receberam o imunizante antes da alta na maternidade, deverão procurar a UBS de referência portando a caderneta da criança. No local, será feita avaliação dos critérios de prescrição do imunizante.



