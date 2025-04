Ibama solta 20 papagaios para reabilitar os animais na vida silvestre

O Ibama realizou a soltura de 20 papagaios na reserva ecológica da Chapada Imperial (DF). Esses animais irão passar por um processo de reabilitação e reeducação alimentar que durará 30 dias, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Brasília .



O propósito desta etapa é permitir que os papagaios reaprendam a viver na natureza, antes de serem liberados definitivamente. Ainda vale ressaltar que estas aves são frequentemente visadas por traficantes e estão entre as espécies mais apreendidas pelo Ibama.



