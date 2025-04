Ibaneis Rocha anuncia obras de drenagem e iluminação no Lago Sul (DF)

O governador Ibaneis Rocha anunciou a ordem de serviço para a implantação de uma rede de drenagem na QI 28 e na Avenida das Copaíbas, do Lago Sul (DF), com um investimento de R$ 13 milhões. As obras, coordenadas pela Novacap, buscam solucionar problemas históricos de enchentes através de galerias e estruturas para contenção de água da chuva.



Além disso, Ibaneis Rocha garantiu que todo o Lago Sul receberá iluminação de LED, iniciando pelas avenidas até o final de junho, e expandindo-se para todas as ruas até o final do ano. "Até o final do nosso governo, entregaremos Brasília toda iluminada de LED," afirmou o governador durante a cerimônia.



