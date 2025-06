Ibaneis Rocha defende instalação de albergue e autoriza construção de UPAs em Taguatinga (DF)

Durante agenda do governador Ibaneis Rocha nesta quinta-feira (5), ele sancionou uma lei permitindo negociação de dívidas com o GDF, com descontos de até 99% em juros e multas e parcelamento em até 120 meses.



Em Taguatinga (DF), ele defendeu a construção de um abrigo para moradores de rua, mesmo enfrentando reações contrárias. "Temos que acolher essas pessoas", afirmou. O governador também participou da entrega da Praça do Relógio reformada, com investimentos de R$ 5,5 milhões, e anunciou iluminação de LED em toda a cidade.



