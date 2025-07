Ibaneis Rocha propõe encontro entre Geraldo Alckmin e governadores para discutir tarifaço americano

O governo brasileiro está em busca de soluções para a crise das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em uma reunião realizada nesta segunda-feira (28), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, convidou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para um encontro extraordinário com governadores. O objetivo é debater os desafios enfrentados por cada estado e propor a criação de uma comissão de governadores para acompanhar as negociações com o governo federal.



Ibaneis Rocha destacou que a crise tarifária afeta principalmente a população mais carente, que sofre com a perda de emprego, renda e salário. O convite para a reunião também foi estendido ao presidente Lula. Além disso, um grupo de senadores brasileiros está em negociações com senadores americanos para chegar a um acordo sobre as tarifas.



