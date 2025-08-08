Logo R7.com
Ibaneis Rocha se reúne com governadores, debatem tarifas dos EUA e prisão de Jair Bolsonaro

Governador do DF reuniu nove governadores para alinhar estratégias econômicas e políticas

DF Record|Do R7

Nove governadores se reuniram na casa do governador Ibaneis Rocha para discutir o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles solicitaram ao presidente Lula que negocie com os EUA para amenizar o impacto econômico. A reunião também visou fortalecer a atuação conjunta dos estados. O impacto nas exportações de Goiás e São Paulo foi especialmente destacado.

