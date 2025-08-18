Idosa perde R$ 6 mil em golpe bancário após tentativa de empréstimo

Uma mulher de 68 anos tentou realizar um empréstimo no banco, mas foi informada de que não tinha margem suficiente. No mesmo dia, ela recebeu uma ligação de uma suposta instituição financeira que prometeu um empréstimo de R$ 4.400. Ao aceitar, a idosa descobriu que seus dados foram usados para realizar um empréstimo fraudulento, resultando em uma dívida de mais de R$ 6 mil descontados de seu INSS.



A vítima tenta solucionar o problema junto ao banco, que liberou a operação sem sua autorização. A polícia prendeu membros de uma quadrilha especializada em fraudar idosos, que usavam crachás falsos para enganar vítimas.



