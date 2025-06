Idoso agradece mulher e policiais que o ajudaram a encontrar R$ 400 no DF

Os policiais da delegacia de Brazlândia (DF) ajudaram um idoso de 79 anos a recuperar R$ 400 que ele havia esquecido no caixa eletrônico. Suleide Sousa, que usou o mesmo caixa, encontrou o dinheiro e entregou à Polícia Civil. O idoso, Moacir Bernardes, expressou sua gratidão: "Eu queria agradecer à Dona Suleide por sua honestidade. Não existem muitas pessoas assim hoje em dia. E também agradecer ao pessoal do banco pelo interesse na situação".



