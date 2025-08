Iluminação é restaurada no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, após denúncia

Após uma denúncia feita pelo programa DF RECORD, a iluminação no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, foi restaurada com a instalação de postes de LED pela CEB. Seis postes foram colocados, melhorando a segurança no local. A intervenção teve apoio do Ministério Público. Detalhes como fios expostos ainda precisam ser ajustados para prevenir furtos.



