Impedimento à candidatura de Bolsonaro pode gerar reviravolta na política de Brasília

Nos bastidores políticos de Brasília, uma mudança significativa está em discussão. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de não devolver o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro é vista como um indicativo de seu impedimento para concorrer à presidência. Isso poderia levar Michelle Bolsonaro a reconsiderar sua candidatura ao Senado, possivelmente ocupando o posto de vice na chapa de Tarcísio de Freitas em 2026.



Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, destacou que Bolsonaro sempre preferiu Michelle no Senado, mas há crescente apoio a uma chapa com Tarcísio. Isso afeta candidatos locais, incluindo uma potencial candidatura de Bia Kicis ao Senado, enquanto o governador Ibaneis Rocha se fortalece politicamente.