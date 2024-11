Inaugurado hoje novo Centro de Infusão do Hospital de Base

Foi inaugurado nesta quinta-feira (13) o novo Centro de Infusão do Hospital de Base. Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o local vai atender, principalmente, pacientes com câncer. Agora, as pessoas que já estão com o sistema imunológico comprometido, não vão precisar circular por outras alas do hospital. A governadora em exercício do Distrito federal, Celina Leão, destacou que com o novo espaço, terá um aumento de, no mínimo, 40% da capacidade de atendimento.