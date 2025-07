Inaugurado o primeiro hotel social em Brasília para pessoas em situação de rua

O primeiro hotel social do Distrito Federal, foi inaugurado na quadra 3 do Setor de Abastecimento da Asa Norte (DF). Pessoas em situação de rua podem utilizar transporte que será disponibilizado nos centros POP até o local.



O hotel aceita animais e funciona das 19h às 8h, com dormitórios masculinos, femininos e individuais. Oferece também alimentação e banho para animais de estimação. A iniciativa inclui cadastro para programas de qualificação Profissional, buscando inserção no mercado de trabalho e apoio para alcançar independência financeira. Estão previstas mais duas unidades no DF.



