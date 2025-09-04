Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Incêndio em casa de recuperação no Paranoá (DF) gera proposta de fiscalização

proposta exige que as clínicas obtenham autorização de órgãos como Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária

DF Record|Do R7

Um incêndio em uma casa de recuperação no Paranoá (DF) resultou na morte de cinco pessoas e ferimentos em 11, levantando uma discussão urgente sobre a segurança dessas instituições. A tragédia expôs a falta de fiscalização nas clínicas para dependentes de entorpecentes.

Em resposta, a deputada distrital doutora Jane do MDB apresentou um projeto de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A proposta exige que as clínicas obtenham autorização de órgãos como Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária e cumpram requisitos de segurança, incluindo planos de prevenção contra incêndios e saídas de emergência.

Além disso, prevê a criação de um cadastro público de clínicas legalizadas, oferecendo segurança às famílias. Multas de até R$ 200 mil poderão ser aplicadas por descumprimento. A aprovação e fiscalização são vistas como fundamentais para proteger a dignidade das famílias afetadas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Distrito Federal
  • Emergência
  • Incêndio
  • MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
  • PL (Projeto de Lei)
  • Tragédia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.