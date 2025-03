Incêndio em veículo interdita faixa na EPTG durante feriado

Imagens ao vivo do helicóptero mostram uma faixa da EPTG interditada devido a um carro que pegou fogo em frente à região de Águas Claras. Os bombeiros estão no local, utilizando terra para conter o incêndio e evitar vazamento de combustível. Até o momento, não há informações sobre feridos. Por ser feriado, o tráfego flui bem, sem congestionamentos significativos, apesar do trânsito intenso na entrada de Ithaguatinga em direção à área central de Brasília . A presença de viaturas e a proximidade com o túnel Rei Pelé também são notáveis no controle da situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!