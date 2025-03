Inflação e seus impactos econômicos: o novo centro de debate político brasileiro

O aumento dos preços e a inflação estão se tornando temas centrais no debate político brasileiro. Tanto o governo quanto a oposição reconhecem a relevância do assunto nas discussões atuais.



No Distrito Federal, o PSDB lançou um filme que destaca seu papel na erradicação da inflação nos anos 90, relembrando a introdução do real como a moeda forte do país. Uma pesquisa recente aponta que 35% dos brasileiros veem a alta dos preços como sua maior preocupação, superando a média global de 32%.



Além disso, questões como pobreza, desigualdade, crime, violência e Saúde continuam presentes na pauta política. Caso a tendência de aumento de preços permaneça, estima-se que a inflação dominará o debate político de 2026.



