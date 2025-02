Inflação eleva preços e reduz o poder de compra do salário; entenda o porquê

A inflação continua a impactar o orçamento das famílias no Distrito Federal. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou um aumento de 0,56% em janeiro, superando o mesmo período do ano anterior. Esse índice reflete a alta dos preços de produtos essenciais. O transporte, afetado pelo aumento de 3,67% na gasolina e 14,85% nas passagens aéreas, e a alimentação, com aumento de 1,08%, são áreas de destaque. Produtos como tomate e cenoura subiram 28% e 42%, respectivamente. Economistas sugerem planejamento orçamentário como saída para esses aumentos. Por outro lado, produtos como limão e batata tiveram uma queda nos preços, assim como a energia elétrica, que caiu 14%, contribuindo para aliviar o IPCA. Para muitos, a estratégia é "se virar nos 30", ajustando compras e gastos mensais.