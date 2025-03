Inmet emite alerta de chuvas fortes e tempestades no Distrito Federal para os próximos dias

O Distrito Federal enfrentou chuvas intensas em várias regiões, especialmente em Samambaia e no Recanto das Emas. O Inmet emitiu um alerta para tempestades que se estende até as seis horas da tarde de amanhã, com ventos que podem atingir 60 km/h. Imagens do Recanto das Emas mostram danos na quadra 301 devido à forte chuva. A previsão é de continuidade das chuvas, com temperaturas máximas de 32 graus e baixa umidade nos próximos dias.



