InovaCPIN: plataforma revoluciona compras públicas de tecnologia no Brasil

No Brasil, empresários estão aproveitando a oportunidade de resolver problemas ambientais por meio de soluções tecnológicas inovadoras, com o apoio de uma plataforma pública gratuita. Um exemplo disso é a BDM, uma empresa focada em desenvolver tecnologias sustentáveis, como aquelas que combatem o escape de plásticos nos mares. Com a InovaCPIN, plataforma criada pela ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), juntamente com o TCU (Tribunal de Contas da União) e o Ministério do Desenvolvimento, o governo facilita a compra de soluções inovadoras que ainda não estão no mercado, incentivando a colaboração entre os setores público e privado.



Com mais de 10 mil usuários ativos, a InovaCPIN permite que gestores públicos façam encomendas tecnológicas e busquem soluções criativas para problemas específicos, como questões ambientais, em vez de depender apenas de produtos prontos. A plataforma é uma ferramenta de capacitação, orientando os gestores sobre como utilizar a legislação de inovação para realizar compras mais adequadas às suas necessidades. Dessa forma, a plataforma tem se mostrado um sucesso, promovendo a inovação e o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, especialmente no setor público.



“Ao invés de comprar um produto de prateleira que às vezes não atende direito ao objetivo do gestor público, ele pode fazer uma encomenda tecnológica, pode fazer diálogos competitivos. É uma forma do governo estimular a inovação, a criatividade das pessoas”, afirma Ricardo Capelli, presidente da ABDI.