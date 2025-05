INSS anuncia parceria com os Correios para atender aposentados e pensionistas vítimas das fraudes

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, apresentou uma parceria do INSS com os Correios para facilitar o atendimento de aposentados e pensionistas afetados por descontos indevidos. Francisco, um dos afetados, relatou que identificou débitos não autorizados em seu benefício, procedentes de uma associação de São Paulo.



A operação "Sem Desconto", que investiga fraudes no valor de mais de R$ 6 bilhões, desencadeou medidas para reforçar o atendimento. A partir de 30 de maio, aposentados poderão consultar descontos indevidos em agências dos Correios, além dos canais já existentes como o site "Meu INSS" e o telefone 135. Essa iniciativa visa ampliar o suporte, especialmente para quem prefere o atendimento presencial.



