Instalar redes de proteção em apartamentos não é obrigatório, mas pode salvar vidas

A importância das telas de proteção nas janelas dos apartamentos é fundamental para prevenir quedas. No apartamento de Marcelo, na Asa Norte (DF), as redes foram instaladas há um mês por segurança, especialmente por haver crianças no local. Recentemente, ocorreram casos de crianças que caíram de prédios em Taguatinga e Samambaia, mas foram atendidas sem fraturas graves. Um especialista destaca: "A tela em si só passa a ter segurança depois de ser bem instalada." É crucial seguir as recomendações de instalação e realizar manutenção regular.



