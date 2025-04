Instituto de Arquitetos do Brasil reage às denúncias contra a Arena Mané Garrincha

O IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) manifestou preocupação sobre a administração da Arena Mané Garrincha após denúncias de obras ilegais e atividades comerciais sem licença. O deputado Chico Vigilante destacou planos para um supermercado e uma mega loja de departamentos na área tombada.



Luiz Eduardo Sarmento, presidente do IAB, enfatizou a necessidade do cumprimento do projeto vencedor do concurso, conforme exigido no contrato de concessão. A paralisia das obras, que afeta uma área significativa do plano piloto, também foi mencionada. Um representante do escritório responsável pelo projeto informou que recorreu a advogados para garantir o cumprimento do contrato.



