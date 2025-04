Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF celebra 16 anos de atuação e é referência nacional

O Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal completou 16 anos de atuação, realizando cerca de 9.600 cirurgias cardíacas em adultos, quase 4.500 cirurgias pediátricas e 2.700 transplantes. Durante a celebração, um paciente comemorou seu transplante e recente casamento, expressando grande felicidade.



No evento também, a vice-governadora Celina Leão destacou os progressos na reforma do Hospital Materno Infantil de Brasília, após a interdição do hospital por danos estruturais. A previsão é de que o problema seja resolvido em aproximadamente 20 dias.



