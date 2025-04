Investigação aponta descumprimento de contrato e obras irregulares no Mané Garrincha

A administração do Estádio Mané Garrincha está sob investigação devido a acusações de descumprimento dos termos do contrato de concessão. A empresa responsável teria tentado implementar um supermercado em área tombada, contrariando o projeto arquitetônico vencedor de um concurso nacional.



Uma comissão, liderada pelo secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, encontrou desvios na relação contratual e atividades comerciais não autorizadas, como a construção de quadras de tênis e o centro gastronômico Mané Mercado, que opera sem previsão no projeto.



Além disso, o escritório responsável pelo projeto não recebe pagamento há mais de um ano. O governo determinou a correção das irregularidades e o cumprimento dos compromissos de investimento.



