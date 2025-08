Ipês amarelos começam a colorir as ruas de Brasília

A temporada de Ipês amarelos começou em Brasília, transformando-o em um ponto de referência com seu deslumbrante tapete amarelo. Visitantes se reúnem para apreciar e registrar o fenômeno, atraídos pela beleza efêmera das flores que caem como neve. "As folhinhas ficam caindo igual floquinhos de neve", comentou um visitante. A beleza natural é destacada nas imagens capturadas por Paulo de Mello. A curta duração desse espetáculo natural incentiva as pessoas a documentarem suas experiências enquanto podem.



