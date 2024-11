Jornalista político comenta a privatização da Rodoviária do Plano Piloto

Na manhã desta terça-feira (15), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou o contrato de concessão da Rodoviária do Plano Piloto por vinte anos para o Consórcio Catedral, formado pelas empresas RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda. O prazo para o consórcio assumir a concessão é de 90 dias.



O comentarista político Vladimir Porfírio relembra os problemas que antecederam a assinatura do governador. Segundo ele, a concorrência para a escolha da empresa que assumiria, no lugar do GDF (Governo do Distrito Federal), as despesas necessárias para a revitalização e conservação da rodoviária, teve muitas reviravoltas. Porfírio destaca que as complicações começaram quando a primeira colocada no processo foi desclassificada por não atender o edital.



Dessa forma, a segunda colocada foi chamada e confirmou o interesse em assumir o contrato. Mas, também foi desclassificada, o que resultou no chamado ao consórcio da empresa na terceira posição. Porém, um recurso administrativo foi apresentado, e a segunda colocada retomou a colocação na disputa. Agora, o Consórcio Catedral será responsável por fazer um investimento previsto em R$ 120 milhões e repassar para o GDF 12,33% do arrecadado na rodoviária.