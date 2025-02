Jovem é aprovado em 1º lugar em medicina na UnB pelo Pas e dá dicas de como fazer as provas

Matheus Barros alcançou o primeiro lugar em Medicina na Universidade de Brasília através do Programa de Avaliação Seriada (Pas). Com dedicação e foco, ele menciona a importância de um equilíbrio na rotina de estudos, optando por estudar até sentir segurança no conteúdo. Ele ainda utilizou táticas inovadoras, como resumos nas paredes do quarto, até no banheiro, e destaca o apoio da família como fundamental para seu sucesso. Matheus também compartilha conselhos para futuros candidatos, como estudar um pouco de todas as matérias, independente da frequência com que aparecem nas provas. Mais de 11.600 candidatos disputaram as 4.233 vagas disponíveis. Os aprovados devem efetivar sua inscrição até terça-feira, às 18h.