Jovem supera anemia falsa e AVC e ganha colação de grau em hospital

Uma jovem que está internada por complicações da anemia falciforme ganhou a colação de grau no hospital. A doença genética afeta os glóbulos vermelhos do sangue e ela chegou a sofrer um AVC e ser internada na UTI. A estudante de cinema e mídias digitais se recupera bem e a faculdade permitiu que ela participasse da cerimônia de formatura de forma virtual. A equipe médica e familiares celebraram essa conquista com uma surpresa no hospital.