Ju Marques, cantora do DF, conquista o Brasil ao reinventar sucessos no ritmo do ‘modão’ Recentemente, a artista lançou seu primeiro DVD, “Festa Internacional”, consolidando ainda mais sua carreira

DF Record|Do R7 29/05/2025 - 21h14 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share