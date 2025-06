Justiça determina desconto para acompanhantes de menores com necessidades especiais

A Justiça decidiu que a Anac deve garantir um desconto de 20% nas passagens aéreas para acompanhantes de passageiros menores de 16 anos que necessitam de atendimento especial. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, e a agência tem um prazo de 30 dias para regulamentar a medida.



A Anac destacou que o desconto já consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas vai cumprir o prazo determinado. Além disso, a agência deve esclarecer qualquer informação confusa sobre o tema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!