Justiça do DF marca audiência sobre denúncia de racismo envolvendo professora e aluno da UnB

A justiça do Distrito Federal agendou para outubro a audiência de instrução referente à denúncia de racismo feita por Thiago Costa, estudante de medicina da Universidade de Brasília. A acusação envolve a professora Regina Carvalho Alves e ocorreu no ambulatório pediátrico do Hospital Universitário em maio.



Conforme Thiago Costa, a professora perguntou a uma mãe como se sentia sendo atendida por um profissional negro. A docente foi indiciada pelo crime de injúria racial. Os advogados da professora não pretendem negar a frase atribuída a ela, sustentando que o ato não foi racista por ter ocorrido em ambiente fechado.



