Justiça libera festa de 65 anos de Brasília

O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou, a realização do aniversário de 65 anos de Brasília. A decisão veio após um pedido do Ministério Público de Contas para suspender o edital, mas o TCDF entendeu que não dava mais tempo hábil para cancelar o evento. A programação é totalmente gratuita e acontece de 19 a 21 de abril.