Justiça suspende autorização para construção de termelétrica no leito do Rio Melchior, no DF

A justiça suspendeu a autorização para a construção de uma termelétrica no leito do Rio Melchior. Uma audiência pública do Ibama em Samambaia (DF) foi cancelada após a comunidade se organizar contra a realização.



O juiz Carlos Maroja fundamentou sua decisão na investigação da CPI da Câmara Legislativa sobre a poluição no rio. A termelétrica solicitou o uso da água do rio e a perfuração de poços para abastecimento. Além disso, um engenheiro ambiental alertou sobre a saturação ecológica do Melchior, comprometedora da capacidade de regeneração natural do rio.



