Justiça suspende concurso da Polícia Militar do DF por falta de vagas para pessoas com deficiência

A Justiça suspendeu o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por falta de vagas reservadas para pessoas com deficiência. O Ministério Público havia recomendado a inclusão dessas vagas, mas a Polícia Militar alegou risco na profissão para não atender. A decisão judicial agora exige a reabertura das inscrições, destinando 20% das vagas para pessoas com deficiência, com multa diária de R$ 5 mil caso a determinação não seja cumprida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!