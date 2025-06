Justiça suspende construção de termelétrica após avanço da CPI do Rio Melchior no DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão da autorização para a construção de uma termelétrica na região do Rio Melchior, atendendo a preocupações ambientais levantadas pela CPI do Rio Melchior.



A comissão, presidida pela deputada Paula Belmonte e com apoio do deputado distrital Wellington Luiz, intensificou as investigações após constatar a presença de mercúrio na água após tratamento de esgoto realizado pela Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do DF).



Na decisão, o juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros apontou riscos relacionados à queima de gás natural e ao impacto do despejo de água aquecida no rio, o que poderia agravar a contaminação. O caso reforça a pressão por uma legislação mais rígida para proteger a bacia hidrográfica da região, em meio a suspeitas de interesses comerciais e políticos investigados pela Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural.



