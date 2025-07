Ladrão devolve moto furtada depois de tentar negociar devolução com vítimas

Dois ladrões furtaram duas motos na Asa Sul, em Brasília. Um dos criminosos ligou para uma das vítimas, se apresentando como sócio do autor do furto, oferecendo a devolução de uma das motos. A vítima recusou o pagamento por resgate. Estranhamente, os ladrões informaram que a moto poderia ser recuperada no Campo de Pinheiros, no Paranoá (DF). A polícia investiga o caso, levantando a hipótese de golpe. A vítima, Paulo Henrique, ainda está em choque e intrigado com a situação. Uma das vítimas relatou: "Foi desesperador. Batalhei por essa moto".



